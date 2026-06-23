Сын Дэвида Бэкхема сыграет в фильме о теннисистах

В тот же день стало известно, что режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме своего коллеги Джейми Адамса. Детали проекта пока не раскрываются, однако известно, что вместе с Тарантино в проекте приняла участие певица Кайли Миноуг. В Сети также появились кадры со съемочной площадки, сделанные в Порткоуле.