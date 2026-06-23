Сын Дэвида Бэкхема сыграет в фильме о теннисистах

Ромео Бэкхем, сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм, снимается в фильме «Счет 40:0», посвященном теннисистам. Это первые съемки Бэкхема-младшего в кино. Об этом сообщает издание Variety.
Кроме сына известного футболиста, главную роль в фильме сыграет актер Поль Киршер.
Главным героем сюжета станет суперзвезда большого тенниса Саша Галло, который тренируется под руководством своего отца, стремясь завоевать престижный трофей в Париже. Однако его планы меняются, когда против него выступает новый соперник.
Режиссером фильма выступил модный фотограф Пьер-Анж Карлотти. В картине также сыграют Гийом Кане, Бенжамен Вуазен и Катрин Денев, говорится в материале.
В тот же день стало известно, что режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме своего коллеги Джейми Адамса. Детали проекта пока не раскрываются, однако известно, что вместе с Тарантино в проекте приняла участие певица Кайли Миноуг. В Сети также появились кадры со съемочной площадки, сделанные в Порткоуле.