В центре столицы воссоздали старую квартиру

В самом центре Москвы открылся стилизованный под антикварную лавку винтажный салон, где можно в полной мере ощутить атмосферу прошлого. Старинный фарфор соседствует с разнообразной живописью, пузатыми телевизорами, советскими газетами и мебелью. В большом количестве присутствуют разномастные значки, куклы, одна из стен богато декорирована некогда очень дефицитными кассетами. Дизайнеры, как умели, пытались изобразить старую квартиру, в которой живёт не первое поколение москвичей.