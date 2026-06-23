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В центре столицы воссоздали старую квартиру

В самом центре Москвы открылся стилизованный под антикварную лавку винтажный салон, где можно в полной мере ощутить атмосферу прошлого. Старинный фарфор соседствует с разнообразной живописью, пузатыми телевизорами, советскими газетами и мебелью. В большом количестве присутствуют разномастные значки, куклы, одна из стен богато декорирована некогда очень дефицитными кассетами. Дизайнеры, как умели, пытались изобразить старую квартиру, в которой живёт не первое поколение москвичей.

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В самом центре Москвы открылся стилизованный под антикварную лавку винтажный салон, где можно в полной мере ощутить атмосферу прошлого. Старинный фарфор соседствует с разнообразной живописью, пузатыми телевизорами, советскими газетами и мебелью. В большом количестве присутствуют разномастные значки, куклы, одна из стен богато декорирована некогда очень дефицитными кассетами. Дизайнеры, как умели, пытались изобразить старую квартиру, в которой живёт не первое поколение москвичей.