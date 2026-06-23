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Бензин в Курской области будут продавать только в бак автомобиля

По решению регионального оперативного штаба со среды, 24 июня, заправку на АЗС в Курской области будут производить исключительно в баки автомобилей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

По решению регионального оперативного штаба со среды, 24 июня, заправку на АЗС в Курской области будут производить исключительно в баки автомобилей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вижу, что в нашем регионе, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на топливо. Понимаю беспокойство курян, но ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит», — заявил господин Хинштейн.

Оперштаб также поручил региональному управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках региона. К работе подключилась прокуратура.

«Прошу жителей отнестись с пониманием. Запас топлива в регионе достаточный. Ситуацию держу на постоянном контроле», — говорится в сообщении губернатора.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что на заправках сетей «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» в Белгородской области временно ограничили продажу топлива. Как сообщили в региональном министерстве экономразвития, это потребовалось «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».

Кроме того, сегодня в правительстве Липецкой области планировали рассмотреть вопрос временных ограничений на продажу бензина. Один из вариантов предполагает отпуск по 30−40 литров на одну машину и только в бак автомобиля. Информация о каких-либо принятых решениях пока не поступала.

Также сообщается о росте стоимости топлива на частных АЗС в Орловской области. Местные власти направили запрос по этому поводу в ФАС России.

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