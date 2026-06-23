Бензин в Курской области будут продавать только в бак автомобиля

Кроме того, сегодня в правительстве Липецкой области планировали рассмотреть вопрос временных ограничений на продажу бензина. Один из вариантов предполагает отпуск по 30−40 литров на одну машину и только в бак автомобиля. Информация о каких-либо принятых решениях пока не поступала.