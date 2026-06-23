Ограничения на продажу топлива ввели в Курской области вслед за другими регионами

Ограничение на продажу бензина и дизельного топлива со среды, 24 июня, введут в Курской области. Заправка будет осуществляться исключительно в баки автомобилей. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По словам губернатора, такое решение принял оперативный штаб, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить ажиотажный спрос, провоцирующий перебои в поставках. Он заверил, что запасов топлива в Курской области достаточно для обеспечения нужд населения, и призвал граждан не поддаваться панике.
— Оперштаб также поручил региональному управлению ФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках региона. К работе подключилась и прокуратура области. Прошу жителей отнестись с пониманием. Запас топлива в регионе достаточный. Ситуацию держу на постоянном контроле, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что нынешняя ситуация на отечественном топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Сейчас власти активно прорабатывают вопрос о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива.