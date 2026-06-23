Ограничения на продажу топлива ввели в Курской области вслед за другими регионами

По словам губернатора, такое решение принял оперативный штаб, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить ажиотажный спрос, провоцирующий перебои в поставках. Он заверил, что запасов топлива в Курской области достаточно для обеспечения нужд населения, и призвал граждан не поддаваться панике.