ТАСС: Бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для трупов у семей пропавших солдат

Командиры 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины потребовали от родственников пропавших без вести солдат тысячу пакетов для хранения тел. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
— Родственники пропавших без вести солдат 119-й отдельной бригады территориальной обороны сообщили, что командование бригады запросило у них мешки для складирования и транспортировки останков. Речь идет о 1000 трупных пакетов, — приводят слова источника в материале.
В мае стало известно о необычной истории: украинке рассказали, что ее сын погиб в бою с российскими военными в зоне специальной военной операции. Однако позже оказалось, что он жив и вернулся домой в рамках обмена пленными. После «опознания» без участия матери ей сообщили, что вернут тело сына в мешке. Но спустя некоторое время ей позвонили и сообщили, что ее сын жив и возвращается домой в рамках обмена пленными с Россией.
Солдатам российской армии до этого удалось взять в плен одного из боевиков 126-й бригады украинской армии. При осмотре его телефона были обнаружены кадры работы так называемых черных трансплантологов, которые он отправлял своей сестре. Найденное видео подтверждает наличие этих «специалистов» на переднем крае обороны украинской армии.