ТАСС: Бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для трупов у семей пропавших солдат

В мае стало известно о необычной истории: украинке рассказали, что ее сын погиб в бою с российскими военными в зоне специальной военной операции. Однако позже оказалось, что он жив и вернулся домой в рамках обмена пленными. После «опознания» без участия матери ей сообщили, что вернут тело сына в мешке. Но спустя некоторое время ей позвонили и сообщили, что ее сын жив и возвращается домой в рамках обмена пленными с Россией.