В Москве школьница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Московская школьница получила 100 баллов на ЕГЭ по каждому из четырех предметов, сообщает пресс-служба гордепартамента образования и науки в «Максе».
«Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы № 1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также сообщает, что Малкова ждет результаты по пятому экзамену — информатике.
Школьницу поздравила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова. «Поздравляю Екатерину с выдающимся результатом! Уверена, она поступит в вуз мечты и добьется больших профессиональных успехов», — сказала она.
В 2026 году за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов получили 108 тыс. человек — примерно 16% от всех участников экзамена. В 2025 году их было меньше — 13%, рассказал руководитель комиссии по разработке заданий по русскому языку Роман Дощинский.
По его словам, в этом году также увеличилось число сдавших экзамен с 638 тыс. до почти 662 тыс. человек. Больше 61 балла набрали 375,6 тыс. участников, что выше на 17,5% прошлогодних показателей.
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