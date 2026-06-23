Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве школьница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Московская школьница получила 100 баллов на ЕГЭ по каждому из четырех предметов, сообщает пресс-служба гордепартамента образования и науки в «Максе».

Источник: РБК

Московская школьница получила 100 баллов на ЕГЭ по каждому из четырех предметов, сообщает пресс-служба гордепартамента образования и науки в «Максе».

«Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы № 1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что Малкова ждет результаты по пятому экзамену — информатике.

Школьницу поздравила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова. «Поздравляю Екатерину с выдающимся результатом! Уверена, она поступит в вуз мечты и добьется больших профессиональных успехов», — сказала она.

В 2026 году за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов получили 108 тыс. человек — примерно 16% от всех участников экзамена. В 2025 году их было меньше — 13%, рассказал руководитель комиссии по разработке заданий по русскому языку Роман Дощинский.

По его словам, в этом году также увеличилось число сдавших экзамен с 638 тыс. до почти 662 тыс. человек. Больше 61 балла набрали 375,6 тыс. участников, что выше на 17,5% прошлогодних показателей.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше