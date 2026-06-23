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ГП РФ потребовала обратить в доход государства активы ГК ЕПК

Ранее Генпрокуратура обратилась с иском к экс-депутату Госдумы Олегу Савченко.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве по требованию Генпрокуратуры (ГП) РФ арестовал два завода крупнейшего в стране производителя подшипников ГК «Европейская подшипниковая корпорация» (ЕПК). Об этом сообщило издание «Коммерсант».

В публикации отметили, что это было сделано в рамках процесса по иску надзорного ведомства к экс-депутату Госдумы Олегу Савченко и другим ответчикам. В Генпрокуратуре полагают, что бывший парламентарий, пользуясь своим статусом, лоббировал интересы подконтрольных ему предприятий.

По данным издания, ФССП уже приступила к исполнению решения об аресте активов ГК ЕПК. Так, в Самаре в ОАО «ЕПК Самара» (бывший Завод авиационных подшипников) и ООО «ЕПК Кузница» во вторник, 23 июня, судебные приставы опечатывали документацию.

Как писал сайт KP.RU, ранее суд Волгоградской области взыскал с бывшего депутата региональной думы Станислава Короткова в доход государства 164 млн рублей, полученных незаконным путем.