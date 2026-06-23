ГП РФ потребовала обратить в доход государства активы ГК ЕПК

В публикации отметили, что это было сделано в рамках процесса по иску надзорного ведомства к экс-депутату Госдумы Олегу Савченко и другим ответчикам. В Генпрокуратуре полагают, что бывший парламентарий, пользуясь своим статусом, лоббировал интересы подконтрольных ему предприятий.