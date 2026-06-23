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Украинцам стали чаще отказывать во временной защите в Польше

Украинцам, приезжающим в Польшу, все чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты.

Источник: Аргументы и факты

Украинцам, приезжающим в Польшу, все чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты, пишет Wprost.

По данным журнала, проблема касается не только новых приезжих с Украины, но и тех, кто раньше уже имел такой статус, однако потерял его после длительного отсутствия в Польше.

В публикации отмечается, что украинцев начали тщательнее проверять. Польские власти выясняют, действительно ли человек приехал из-за военного конфликта или его переезд связан с экономическими причинами.

Статус временной защиты позволяет легально жить в Польше, пользоваться медицинской помощью и упрощает трудоустройство.