IHA: Два неизвестных дрона нашли в турецких провинциях Кастамону и Самсун

Два беспилотника неизвестного происхождения нашли в турецких причерноморских провинциях Кастамону и Самсун. Сейчас специалисты выясняют принадлежность найденных дронов. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило агентство IHA.
Один из коптеров, весом более 200 килограммов, упал в саду возле жилого дома в деревне Кушкаясы провинции Кастамону. При падении аппарат загорелся. По предварительным данным, никто не пострадал. Другой беспилотник обнаружил местный житель в районе Караташ провинции Самсун.
В начале июня грузовые судна «Натра» и «Циркон» подверглись атаке беспилотников в Азовском море, в результате погибли пять азербайджанских моряков. В первое судно попали четыре дрона, из-за которых погибли два члена экипажа.
28 мая в СМИ появилась информация о том, что рядом с северным побережьем Турции в Черном море беспилотники атаковали три танкера — James II, Altura и Velora. Первый из кораблей ходит под флагом Палау и в момент атаки находился в 80 километрах к северу от района Тюркели.