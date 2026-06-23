Бык сбежал от забоя на рынке и ранил трех человек в Китае

В китайском городе Чанша бык сбежал с территории оптового рынка и ранил трех человек, прежде чем его поймали. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил портал Mothership.
Очевидцы рассказали, что испуганный бык выбежал на городские улицы и начал хаотично перемещаться по району. Двое мужчин получили травмы в результате прямого столкновения с животным, еще один человек также был ранен в ходе случившегося.
Прохожие пытались укрыться от разъяренного животного за торговыми палатками и придорожными киосками. После поступления сообщений о быке на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Для предотвращения новых нападений и обеспечения безопасности жителей они приняли решение ликвидировать животное, передает портал.
2 июня в японском городе Фукусима медведь проник на территорию металлургического завода и напал сразу на четырех человек, после чего сбежал. Всех пострадавших доставили в больницу. Из-за угрозы нападения животного занятия в школах отменили, а жителей призвали соблюдать осторожность.