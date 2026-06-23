«Нью-Джерси» обменял хоккеиста Цыплакова в «Калгари»

Цыплакову 27 лет, он играл за «Айлендерс» с 2024 года и провел за клуб 104 игры, набрав 37 очков (11 шайб + 26 передач). По ходу предыдущего регулярного чемпионата нападающий был обменян в «Нью-Джерси» и в составе команды забросил 1 шайбу и сделал 1 голевую передачу в 22 играх. Ранее он играл в Континентальной хоккейной лиге за московский «Спартак», за основную команду он провел 354 матча, набрав 128 (65+63) очков.