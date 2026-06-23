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Португалия обыграла Узбекистан со счетом 5:0 на ЧМ-2026 благодаря дублю Роналду

Сборная Португалии разгромила национальную команду Узбекистана на чемпионате мира 2026 года со счетом 5:0. Нападающий португальской команды Криштиану Роналду в рамках встречи оформил дубль. Игра проходила во вторник, 23 июня.

Сборная Португалии разгромила национальную команду Узбекистана на чемпионате мира 2026 года со счетом 5:0. Нападающий португальской команды Криштиану Роналду в рамках встречи оформил дубль. Игра проходила во вторник, 23 июня.

Счет в матче открыл именно Роналду, причем уже на шестой минуте. Второй гол форвард забил на 39-й минуте. Помимо него, среди португальцев отличились Нуну Мендеш (17-я минута) и Рафаэль Леао (87-я минута).

При этом вратарь сборной Узбекистана Абдувохид Нематов отметился автоголом. Нематов забил гол в свои ворота на 60-й минуте. Узбекистанцы тоже забили мяч в ворота противника, но сделали это после нарушения экс-игрока ЦСКА Файзуллаева, поэтому гол не засчитали.

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил голы на шести чемпионатах мира. 41-летний футболист в рамках игры с Узбекистаном прервал свою десятиматчевую безголевую серию на крупных турнирах. В первом туре ЧМ-2026 сборная Португалии неожиданно сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). Роналду провел все 90 минут на поле, установив два личных антирекорда: он продлил свою безголевую серию на крупных турнирах до десяти матчей и лишь 25 раз коснулся мяча за всю игру.