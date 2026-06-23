Португалия обыграла Узбекистан со счетом 5:0 на ЧМ-2026 благодаря дублю Роналду

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил голы на шести чемпионатах мира. 41-летний футболист в рамках игры с Узбекистаном прервал свою десятиматчевую безголевую серию на крупных турнирах. В первом туре ЧМ-2026 сборная Португалии неожиданно сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). Роналду провел все 90 минут на поле, установив два личных антирекорда: он продлил свою безголевую серию на крупных турнирах до десяти матчей и лишь 25 раз коснулся мяча за всю игру.