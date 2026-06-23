ФИФА намерена изменить правило пенальти прямо во время ЧМ-2026

Ожидается, что IFAB рассмотрит предложение в ближайшее время, чтобы при положительном решении новая норма была применена уже в ходе предстоящих игр на выбывание на чемпионате мира. В настоящее время арбитр перед серией пенальти подбрасывает монетку два раза. После одной процедуры определяется очередность ударов, а по итогам второй — ворота, в направлении которых будут исполняться 11-метровые, передает ТАСС.