ФИФА намерена изменить правило пенальти прямо во время ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) направила в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на экстренное изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф чемпионата мира, запланированной на 28 июня.
В основе предлагаемой реформы лежит переход от двух отдельных процедур жеребьевки к одной. В случае принятия поправок капитан команды, победивший в жребии, сможет выбрать либо очередность исполнения ударов, либо сторону поля, на которой будут пробиваться пенальти. Оставшееся решение будет автоматически закреплено за капитаном проигравшей команды.
Данная инициатива обусловлена стремлением ФИФА минимизировать психологическое преимущество, которое получает команда, выигрывающая оба жребия по действующим правилам. В качестве примера приводится недавний финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026, где сложившаяся ситуация поставила одну из команд в менее выгодные условия.
Ожидается, что IFAB рассмотрит предложение в ближайшее время, чтобы при положительном решении новая норма была применена уже в ходе предстоящих игр на выбывание на чемпионате мира. В настоящее время арбитр перед серией пенальти подбрасывает монетку два раза. После одной процедуры определяется очередность ударов, а по итогам второй — ворота, в направлении которых будут исполняться 11-метровые, передает ТАСС.
ФИФА обновила правила футбола в преддверии турнира. Так, в новых нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. В противном случае его замену отложат на минуту, а команда временно будет играть в меньшинстве.