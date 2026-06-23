Дипломаты РФ почтили память погибших в Бухенвальде

«Бухенвальд — это, как известно, имя нарицательное, которое всегда будет напоминать нам о преступлениях нацизма, в том числе против Советского Союза. Поэтому мы считаем необходимым сегодня быть здесь, возложить венки, и чтобы никогда эта трагедия не повторялась, напомнить всем тем, кто сегодня на Западе рассуждает о милитаризации, о необходимости подготовки к новой войне с Россией, выстраивании европейской безопасности против России, к чему приводят подобные безответственные речи, которые затем притворяются в конкретные страшные дела», — констатировал дипломат. Вместе с тем он выразил благодарность немецким организаторам и музейщикам, которые сохраняют память об этом чудовищном злодеянии Бухенвальда. «Бухенвальдский набат по-прежнему будет бить в нашем сердце и напоминать о гигантских жертвах советских людей в годы Великой Отечественной войны, и, конечно, о нашей Великой Победе, поскольку именно наш народ внес решающий вклад в разгром нацизма», — заключил Нечаев.