Дипломаты РФ почтили память погибших в Бухенвальде

ВЕЙМАР /Германия/, 23 июня. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония, приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, состоялась на территории мемориального комплекса Бухенвальд, созданного на месте бывшего одноименного концентрационного лагеря, который располагался под Веймаром (федеральная земля Тюрингия) на востоке Германии. В годы Второй мировой войны здесь располагался один из крупнейших лагерей смерти.
В мероприятии приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, атташе по вопросам обороны полковник Алексей Андреев, а также сотрудники российского диппредставительства. Присутствующие почтили память погибших узников Бухенвальда, склонив головы перед их мужеством и стойкостью. Затем участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу и памятной плите, расположенным на территории комплекса, передает корреспондент ТАСС.
«Всем известно, что вчера был день памяти и скорби у нас в стране. Мы вспоминаем наших воинов, наших солдат, тех, кто принимал первый удар в этот день, когда началась агрессия нацистской Германии против Советского Союза. И сегодня мы приехали в концлагерь Бухенвальд, точнее мемориал, чтобы отдать дань памяти советским гражданам, советским воинам, советским военнопленным, которые здесь находились, которых здесь подвергали издевательствам», — сказал Нечаев российским журналистам, добавив, что здесь погибло более 20 тыс. советских людей.
«Бухенвальд — это, как известно, имя нарицательное, которое всегда будет напоминать нам о преступлениях нацизма, в том числе против Советского Союза. Поэтому мы считаем необходимым сегодня быть здесь, возложить венки, и чтобы никогда эта трагедия не повторялась, напомнить всем тем, кто сегодня на Западе рассуждает о милитаризации, о необходимости подготовки к новой войне с Россией, выстраивании европейской безопасности против России, к чему приводят подобные безответственные речи, которые затем притворяются в конкретные страшные дела», — констатировал дипломат. Вместе с тем он выразил благодарность немецким организаторам и музейщикам, которые сохраняют память об этом чудовищном злодеянии Бухенвальда. «Бухенвальдский набат по-прежнему будет бить в нашем сердце и напоминать о гигантских жертвах советских людей в годы Великой Отечественной войны, и, конечно, о нашей Великой Победе, поскольку именно наш народ внес решающий вклад в разгром нацизма», — заключил Нечаев.
В 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла удары по советским аэродромам вдоль западной границы, после чего германские войска перешли границу СССР. Большинство советских граждан узнали о начале войны в 12:15, когда по радио выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов.
После войны в СССР долгое время не существовало отдельного памятного дня, посвященного ее началу. Лишь в 1992 году постановлением Верховного Совета России 22 июня было названо Днем памяти защитников Отечества, а в 1996 году занимавший на тот момент должность президента Борис Ельцин подписал указ об учреждении современного названия — День памяти и скорби.
О концлагере Бухенвальд.
Концлагерь был создан в 1937 году по приказу руководства СС для содержания политзаключенных, а также евреев, цыган и «чуждых немецкому обществу» представителей сексуальных меньшинств. Он служил центром принудительного труда и «медленной смерти». В 1937—1945 годы через Бухенвальд прошли более 265 тыс. человек со всей Европы, в их числе свыше 23 тыс. советских военнопленных и граждан СССР, из них более 56 тыс. были убиты, погибли от голода и лишений или были замучены в результате жестоких медицинских экспериментов нацистов. Всего выжили около 21 тыс. узников.
11 апреля 1945 года в Бухенвальде началось вооруженное восстание, в ходе которого заключенные обезоружили и захватили в плен охранников. 13 апреля в лагерь вошли американские войска. В 1958 году на месте лагеря был открыт национальный мемориальный комплекс. В южной части комплекса расположен памятник жертвам Бухенвальда и башня с колоколом, набат которых призван напоминать об ужасах войны. Ежегодно мемориальный комплекс посещают сотни тысяч человек.