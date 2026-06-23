Власти США разрешили сборной Ирана прибыть за два дня до матча с египтянами

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США ослабило ограничения для сборной Ирана по футболу, разрешив ей прибыть в страну за двое суток до предстоящего 27 июня матча чемпионата мира с командой Египта. Как сообщил телеканал NBC News, это произошло после того, как иранская сторона пригрозила подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА).
Команда Ирана во время чемпионата мира базируется в Мексике. По требованию американской стороны на предыдущие два матча команда прилетала в Лос-Анджелес только за 24 часа до игры и улетала обратно в тот же вечер. В этот раз ей позволили прибыть в Сиэтл за двое суток до матча.
«Их попросят уехать [из Сиэтла] в день окончания матча, то есть вечером того же дня», — заявил телеканалу представитель ведомства.
Ранее сборная Ирана сыграла вничью с командами Новой Зеландии (2:2) и Бельгии (0:0) и занимает вторую строчку в группе G с двумя очками. 27 июня иранцы сыграют с лидирующими в группе египтянами (4 очка).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд, они разбиты на 12 групп. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места. Действующими победителями мирового первенства являются аргентинцы.