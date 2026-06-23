Власти США разрешили сборной Ирана прибыть за два дня до матча с египтянами

Команда Ирана во время чемпионата мира базируется в Мексике. По требованию американской стороны на предыдущие два матча команда прилетала в Лос-Анджелес только за 24 часа до игры и улетала обратно в тот же вечер. В этот раз ей позволили прибыть в Сиэтл за двое суток до матча.