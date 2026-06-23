Невеста и ее родители покончили с собой за день до свадьбы в Индии

В индийской деревне 21-летняя Ракшита должна была выйти замуж во вторник, 23 июня, но за день до свадьбы девушку, ее 50-летнего отца Шиванна и 45-летнюю мать Нагаратну обнаружили мертвыми. В доме, где они проживали, нашли следы яда и предсмертную записку. Об этом сообщил портал ABP Live.