Невеста и ее родители покончили с собой за день до свадьбы в Индии

В индийской деревне 21-летняя Ракшита должна была выйти замуж во вторник, 23 июня, но за день до свадьбы девушку, ее 50-летнего отца Шиванна и 45-летнюю мать Нагаратну обнаружили мертвыми. В доме, где они проживали, нашли следы яда и предсмертную записку. Об этом сообщил портал ABP Live.
Полицейские подозревают одного из местных жителей, который сам хотел жениться на Ракшите и пытался разрушить предстоящий брак. Согласно информации следствия, он преследовал семью, рассылая фейковые фотографии девушки интимного характера и распространяя непристойные слухи.
В связи с произошедшим местные жители провели митинг, потребовав немедленного наказания виновных, передает портал.
В Индии женщина позволила своей дочери сбежать перед свадьбой и, пытаясь сохранить честь семьи, солгала об ее исчезновении, рассказав, что девушку похитил тигр. Позднее полицейские выяснили, что девушка сбежала с молодым человеком из соседней деревни, поскольку любила его и не желала выходить замуж за другого.