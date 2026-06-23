Биохимик Дивинская рассказала, как фастфуд влияет на работу мозга

Чрезмерное употребление фастфуда и ультрапереработанных продуктов способно ускорить снижение когнитивных способностей и нарушить работу мозга. Об этом в комментарии изданию NEWS.ru рассказала биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
Масштабное исследование с участием более десяти тысяч человек показало, что у любителей такой еды скорость ухудшения умственных функций за восемь лет оказалась на двадцать восемь процентов выше. Исполнительные функции, отвечающие за планирование и принятие решений, деградировали на двадцать пять процентов быстрее по сравнению с теми, кто придерживался здорового рациона.
В составе чипсов, бургеров и сладкой выпечки содержится избыток насыщенных жиров, соли и рафинированных углеводов при критическом дефиците необходимых мозгу нутриентов. Подобная диета негативно сказывается на речевых навыках и скорости обработки информации, а также провоцирует системное воспаление и окислительный стресс.
Ученые предполагают, что вредные компоненты напрямую влияют на структуры префронтальной коры и разрушают микробиоту кишечника. Подавляющее большинство научных работ подтверждает устойчивую связь между высоким потреблением промышленной еды и ухудшением показателей памяти.
Хотя причинно-следственная связь пока не доказана окончательно, эксперты рекомендуют внимательно относиться к выбору пищи перед важными интеллектуальными задачами. Регулярное включение в меню вредных продуктов создает серьезные риски для долгосрочного здоровья головного мозга.
Ранее нутрициолог Анна Слип посоветовала россиянам не завтракать фруктами.