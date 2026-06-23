Биохимик Дивинская рассказала, как фастфуд влияет на работу мозга

Масштабное исследование с участием более десяти тысяч человек показало, что у любителей такой еды скорость ухудшения умственных функций за восемь лет оказалась на двадцать восемь процентов выше. Исполнительные функции, отвечающие за планирование и принятие решений, деградировали на двадцать пять процентов быстрее по сравнению с теми, кто придерживался здорового рациона.