Синоптик Шувалов заявил, что в РФ может возрасти частота появления смерчей

Смерчи являются ежегодным природным явлением для средней полосы России, однако их частота появления может увеличиться из-за глобального изменения климата. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик пояснил, что предсказать точное место прохождения смерча современными методами невозможно, так как это стихийное бедствие не поддается детальному прогнозированию. Специалисты могут лишь оценивать вероятность формирования таких вихрей на основе специальных коэффициентов и погодных условий.
Эксперт подчеркнул, что потенциальная возможность возникновения подобных чрезвычайных происшествий со временем возрастает.
Ранее сообщалось о прохождении смерча в Свердловской области, который повредил почти сто домов в городе Кушва. В результате удара стихии в регионе пострадали пятнадцать человек. Ситуация демонстрирует серьезную угрозу, которую представляют внезапные атмосферные явления для населенных пунктов.
Синоптик Андрей Шихов ранее рассказал, как действовать при встрече с торнадо.