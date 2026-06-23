Синоптик Шувалов заявил, что в РФ может возрасти частота появления смерчей

Ранее сообщалось о прохождении смерча в Свердловской области, который повредил почти сто домов в городе Кушва. В результате удара стихии в регионе пострадали пятнадцать человек. Ситуация демонстрирует серьезную угрозу, которую представляют внезапные атмосферные явления для населенных пунктов.