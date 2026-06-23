Постпред Кубы при ООН обвинил Рубио и Уолтца во лжи о республике

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио, постпреда США при ООН Майка Уолтца и члена Палаты представителей Конгресса Марии Эльвиры Саласар.
«Снова хор лжи и цинизма возвышает свой голос под руководством своего дирижера — госсекретаря, а в качестве самых рьяных исполнителей выступают Уолтц и Саласар», — сказал дипломат.
Ранее сайт KP.RU писал, что американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут провести в отношении Кубы операцию, похожую на ту, что была в Венесуэле.
Минфин США ранее также объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля.
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