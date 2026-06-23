Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред Кубы при ООН обвинил Рубио и Уолтца во лжи о республике

Эрнесто Соберон Гусман выступил с критикой заявлений американских политиков о ситуации на острове.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман выступил с критикой заявлений американских политиков о ситуации на острове и введение новых санкций. Об этом дипломат заявил ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио, постпреда США при ООН Майка Уолтца и члена Палаты представителей Конгресса Марии Эльвиры Саласар.

«Снова хор лжи и цинизма возвышает свой голос под руководством своего дирижера — госсекретаря, а в качестве самых рьяных исполнителей выступают Уолтц и Саласар», — сказал дипломат.

Ранее сайт KP.RU писал, что американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут провести в отношении Кубы операцию, похожую на ту, что была в Венесуэле.

Минфин США ранее также объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше