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По просьбе владельцев АЗС в Москве отменили пропуска для бензовозов

С 23 июня водителям бензовозов временно не нужно оформлять пропуска, чтобы въехать в Москву.

Источник: Аргументы и факты

По просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС с 23 июня водителям бензовозов не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву.

Таким образом, водители грузовых бензовозов могут въезжать в город и передвигаться по нему в любое время суток без оформления грузового пропуска. Штрафы за его отсутствие им выставлять не будут.

Как сообщает официальный городской портал, меру эту решено ввести в столице, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива на АЗС автозаправочные станции.

Напомним, что по правилам въезда грузового транспорта, действующим в Москве, для движения по городу водителям грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны (к этой категории и относятся бензовозы) необходимо оформлять специальный пропуск.

Если возникают вопросы, связанные с передвижением по Москве, следует обратиться по номеру контакт-центра «Московский транспорт» (линия грузовой логистики): +7 (495) 539−54−54.

Система грузовых пропусков остается одним из важных инструментов организации движения в столице. Она позволяет регулировать передвижение грузового транспорта, снижать нагрузку на городские улицы и обеспечивать более предсказуемую дорожную обстановку. Временное освобождение бензовозов от оформления пропусков вводится как исключительная мера для поддержания бесперебойной работы городских и подмосковных АЗС.