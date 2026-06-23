По просьбе владельцев АЗС в Москве отменили пропуска для бензовозов

По просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС с 23 июня водителям бензовозов не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву.
Таким образом, водители грузовых бензовозов могут въезжать в город и передвигаться по нему в любое время суток без оформления грузового пропуска. Штрафы за его отсутствие им выставлять не будут.
Как сообщает официальный городской портал, меру эту решено ввести в столице, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива на АЗС автозаправочные станции.
Напомним, что по правилам въезда грузового транспорта, действующим в Москве, для движения по городу водителям грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны (к этой категории и относятся бензовозы) необходимо оформлять специальный пропуск.
Если возникают вопросы, связанные с передвижением по Москве, следует обратиться по номеру контакт-центра «Московский транспорт» (линия грузовой логистики): +7 (495) 539−54−54.
Система грузовых пропусков остается одним из важных инструментов организации движения в столице. Она позволяет регулировать передвижение грузового транспорта, снижать нагрузку на городские улицы и обеспечивать более предсказуемую дорожную обстановку. Временное освобождение бензовозов от оформления пропусков вводится как исключительная мера для поддержания бесперебойной работы городских и подмосковных АЗС.