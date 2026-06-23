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Подрядчика, повредившего корни красавиц-ив возле Северного вокзала, накажут рублём

Нарушения пытались спрятать под куском ткани.

Источник: Клопс.ru

Корни раскидистых ив, повреждённые во время благоустройства у Северного вокзала, спрятали под тканью. Об этом министерство природных ресурсов Калининградской области пишет в своём телеграм-канале во вторник, 23 июня.

Специалисты ведомства выезжали на место вместе с сотрудниками мэрии. После осмотра ткань убрали, состояние корней зафиксировали в акте. В минприроды назвали произошедшее «грубым нарушением правил охраны зелёных насаждений» и возбудили административное дело по ст. 73.1 КоАП Калининградской области. Ответственному за работы грозит штраф до 300 тысяч рублей.

На состояние корней первыми обратили внимание прохожие. По их словам, рядом с ивами выкопали траншею почти в человеческий рост. Калининградцы боятся, что после такого благоустройства деревья уже не выживут.