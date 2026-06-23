Появились новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

«JWST подтвердил слухи о формировании объекта в гораздо более холодных условиях, чем в нашей системе. Это укрепляет версию естественного происхождения, хотя я всё равно считаю, что такие объекты могут требовать открытия новой категории», — написал Досс в социальных сетях.