Появились новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) раскрыл необычный химический состав третьего известного межзвёздного объекта, пролетевшего через Солнечную систему. Научное известие в блоге американского ученого Дрю Досса обнаружил aif.ru.
Ранее NASA опубликовала снимки, на которых было показано использование инструмента NIRSpec, помогающего изучить состав газовой кометы после её прохода вблизи Солнца.
«JWST подтвердил слухи о формировании объекта в гораздо более холодных условиях, чем в нашей системе. Это укрепляет версию естественного происхождения, хотя я всё равно считаю, что такие объекты могут требовать открытия новой категории», — написал Досс в социальных сетях.
NASA сообщает, что вода в обнаруженном небесном теле содержит в 30 раз больше тяжёлого водорода, чем в известных человечеству кометах. Наблюдение позволяет предполагать, что она родилась в экстремально холодной температуре — около −240°C.
Химический состав, включая содержание углекислого газа, метана и других примесей, сильно отличается от тел, наблюдаемых в Солнечной системе. Предполагается, кто комета могла образоваться порядка 10−12 млрд лет назад в другой галактике.
На данный момент комета удаляется от Солнечной системы и не вернётся назад.