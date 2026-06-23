Посол в ФРГ: РФ не смирится с замалчиванием роли СССР в победе над нацизмом

ВЕЙМАР /Германия/, 23 июня. /ТАСС/. Россия не может смириться с замалчиванием решающей роли, которую Красная армия сыграла в победе над нацизмом. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, назвав неприемлемыми для российского народа любые проявления нацизма.
«Советский народ принял на себя основной удар войны и принес жертвы. И эта решающая роль Советской армии и советского народа в некоторых западных странах замалчивается или неоднократно фальсифицируется. Для нас это особенно болезненно. Этим явлениям мы, конечно, хотим противостоять. Мы не можем с этим смириться», — сказал Нечаев на памятном мероприятии в городе Веймар, прошедшем по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона «ни в коем случае не может принять любые проявления нацизма в любой форме, в каком бы виде они ни появлялись». «Для нас это генетически неприемлемо после всех тех зверств, совершенных нацистами в бывшем Советском Союзе», — констатировал посол РФ.
Утверждения некоторых западных политиков о том, что Россия якобы готовится к вооруженному конфликту со странами НАТО в конце нынешнего десятилетия, дипломат назвал «абсолютным бредом». «У нас много друзей в вашей стране [Германии]. Мы это ценим», — заключил Нечаев.
В 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла удары по советским аэродромам вдоль западной границы, после чего германские войска перешли границу СССР. Большинство советских граждан узнали о начале войны в 12:15, когда по радио выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов.
После войны в СССР долгое время не существовало отдельного памятного дня, посвященного ее началу. Лишь в 1992 году постановлением Верховного Совета России 22 июня было названо Днем памяти защитников Отечества, а в 1996 году занимавший на тот момент должность президента Борис Ельцин подписал указ об учреждении современного названия — День памяти и скорби.