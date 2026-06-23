Посол в ФРГ: РФ не смирится с замалчиванием роли СССР в победе над нацизмом

«Советский народ принял на себя основной удар войны и принес жертвы. И эта решающая роль Советской армии и советского народа в некоторых западных странах замалчивается или неоднократно фальсифицируется. Для нас это особенно болезненно. Этим явлениям мы, конечно, хотим противостоять. Мы не можем с этим смириться», — сказал Нечаев на памятном мероприятии в городе Веймар, прошедшем по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.