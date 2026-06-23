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Сергей Собянин: Наградили специалистов высокого уровня

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей 22 Премии столицы в области медицины. Лауреатами стали шесть команд, представивших передовые разработки в здравоохранении.

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей 22 Премии столицы в области медицины. Лауреатами стали шесть команд, представивших передовые разработки в здравоохранении.

Награду присуждают за наиболее эффективные, актуальные и оригинальные работы врачей, ученых, организаторов медицины.

— Сегодня у нас на одну премию приходится десять проектов, и все эти проекты высокого уровня и высокого качества, — отметил мэр.

В этом году были отмечены 54 специалиста из шести команд сотрудников ведущих научных комплексов столицы. Так, команда Морозовской детской городской клинической больницы и ММКЦ «Коммунарка» отмечена премией за разработку алгоритма внедрения индустриальной CAR-T-клеточной терапии в работу столичных медучреждений и успешное применение этого метода у четырех детей с острым лимфобластным лейкозом.

— Для пациентов высокотехнологичная клеточная терапия стала последним шансом на спасение. У всех зарегистрированы выздоровление и ремиссия, — сообщил главный врач Морозовской больницы Валерий Горев.

Лучшими признали и коллектив специалистов из МКНИЦ «Больница 52» и МКНПЦ имени А. С. Логинова. Медики одни из первых в мире создали алгоритм диагностики и инновационной персонализированной терапии агрессивного вида крупноклеточной лимфомы.

Также жюри отметило команду ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Они создали и применили комплексную систему лечения и ускоренного восстановления пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника.

— Каждый из вас — специалист высокого уровня и профессионал своего дела. За всеми высокими достижениями — колоссальный труд и опыт. Спасибо за ваш вклад в науку, за спасение и помощь нашим пациентам! — поблагодарил специалистов мэр Москвы.

КСТАТИ.

Главная цель премии — стимуляция новых научных открытий и их применение на практике. За время существования премии высокую награду получили 144 проекта и в общей сложности более 1,1 тысячи авторов. В этом году на соискание было представлено 57 разработок.

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