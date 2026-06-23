Сергей Собянин: Наградили специалистов высокого уровня

— Каждый из вас — специалист высокого уровня и профессионал своего дела. За всеми высокими достижениями — колоссальный труд и опыт. Спасибо за ваш вклад в науку, за спасение и помощь нашим пациентам! — поблагодарил специалистов мэр Москвы.