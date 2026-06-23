Эксперты объяснили, как вернуть деньги за невозвратный авиабилет

По данным издания, в 2025 году число рейсов, задержанных на три часа и более, выросло вдвое по сравнению с 2024 годом. Около 4,5 млн пассажиров ждали вылета дольше трех часов. За первые пять месяцев 2026 года тенденция сохранилась: длительных задержек стало почти в два раза больше, а отмен рейсов — в 4,3 раза больше.