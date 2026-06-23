Эксперты объяснили, как вернуть деньги за невозвратный авиабилет

При отмене или длительной задержке рейса пассажир может требовать возврат денег и компенсацию даже по невозвратному билету, пишут «Новые Известия».
По данным издания, в 2025 году число рейсов, задержанных на три часа и более, выросло вдвое по сравнению с 2024 годом. Около 4,5 млн пассажиров ждали вылета дольше трех часов. За первые пять месяцев 2026 года тенденция сохранилась: длительных задержек стало почти в два раза больше, а отмен рейсов — в 4,3 раза больше.
Заместитель руководителя по судебной работе ПРАВОКАРД Диана Ошнокова отметила, что статус билета не лишает пассажира права на защиту. Компенсация возможна при болезни, смерти родственника, изменении маршрута, овербукинге, опоздании из-за досмотра, несостыковке рейсов, ошибках при оформлении билета или непредоставлении обслуживания по заявленному классу.
Если рейс задержан или отменен, эксперты советуют сразу обратиться к представителю перевозчика и получить справку. Если документ не выдают, нужно потребовать отметку о задержке на посадочном талоне — это пригодится для претензии или суда.
Претензию можно направить авиакомпании в течение шести месяцев со дня планируемого рейса. К ней нужно приложить копии билетов, посадочных документов и подтверждение задержки или отмены. Если перевозчик не ответит в течение 30 дней или откажет без оснований, пассажир может обратиться в суд.
Эксперты также напоминают о страховании задержки рейса. Некоторые полисы предусматривают почасовую выплату после нескольких часов ожидания, а при срыве стыковки могут покрыть стоимость неиспользованного билета, проживание и другие подтвержденные расходы.