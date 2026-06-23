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В Балтийске спасатели вытащили из моря тонувшую девушку

После первой помощи пострадавшую передали врачам.

Источник: Клопс.ru

В Балтийске отдыхающая едва не утонула во время отдыха на море, её вовремя вытащили муниципальные спасатели. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.

О том, что девушка уходит под воду у пляжа в районе Гвардейского бульвара, в ЕДДС сообщили в 15:30. Спасатели вытащили её на берег, оказали первую помощь и, когда состояние стало стабильным, передали врачам.

В МЧС советуют купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать далеко от берега и не игнорировать запрещающие знаки. Если кто-то тонет или человеку нужна помощь, звоните по номерам 101 или 112.

В Калининградской области страховочные буи помогли спасти двух детей. 7-летняя девочка едва не утонула в Синявинском карьере под Янтарным, похожий случай произошёл с мальчиком на Пелавском озере.

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