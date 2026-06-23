Величие, упорство и рекорды. Криштиану Роналду наконец прорвало на ЧМ

Как только португалец вышел на поле, он поднялся на третье место по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира. Для него игра с командой Узбекистана стала 24-й, он обошел итальянца Паоло Мальдини и сравнялся с немцем Мирославом Клозе. Больше матчей только у аргентинца Лионеля Месси (28) и немца Лотара Маттеуса (25). Уже на 6-й минуте Роналду забил первый гол, замкнув прострел Жуана Канселу. Благодаря этому Роналду стал первым футболистом, который забил на шести чемпионатах мира. Ранее он делил первое место с Месси, забивавшим на пяти мировых первенствах.