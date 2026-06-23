Величие, упорство и рекорды. Криштиану Роналду наконец прорвало на ЧМ

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Португальский нападающий Криштиану Роналду после критики за слабую игру в первом матче на чемпионате мира 2026 года оформил дубль во встрече второго тура против команды Узбекистана. 41-летний футболист установил сразу несколько рекордов.
Сборная Португалии стартовала на чемпионате мира в Мексике, США и Канаде с неожиданной потери очков в матче с командой ДР Конго (1:1). Роналду почти не касался мяча и достиг антирекордной серии — он не забивал в 10 матчах на крупных международных турнирах за сборную. Однако в матче с командой Узбекистана (5:0) Роналду вновь показал себя во всей красе, забив два мяча.
Как только португалец вышел на поле, он поднялся на третье место по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира. Для него игра с командой Узбекистана стала 24-й, он обошел итальянца Паоло Мальдини и сравнялся с немцем Мирославом Клозе. Больше матчей только у аргентинца Лионеля Месси (28) и немца Лотара Маттеуса (25). Уже на 6-й минуте Роналду забил первый гол, замкнув прострел Жуана Канселу. Благодаря этому Роналду стал первым футболистом, который забил на шести чемпионатах мира. Ранее он делил первое место с Месси, забивавшим на пяти мировых первенствах.
Более того, Роналду стал вторым футболистом старше 40 лет, который смог забить в матче чемпионата мира. Самым возрастным автором гола является камерунец Роже Милла, который в возрасте 42 лет поразил ворота сборной России (1:6) на мировом первенстве — 1994.
17-я минута подарила болельщикам очень неожиданный поворот. Португальцы заработали свободный удар рядом со штрафной площадью. Рядом с мячом стояли Роналду и защитник Нуну Мендеш. По расстановке игроков ожидалось, что именно главная звезда сборной Португалии исполнит удар, однако это сделал Мендеш. Он отправил мяч в левый нижний угол, застав врасплох вратаря сборной Узбекистана. Такая щедрость вскоре наградила Роналду еще одним голом — он отличился на 39-й минуте после подачи Бруну Фернандеша. Форвард стал первым футболистом старше 40 лет, оформившим дубль в матче чемпионата мира.
Близко к тысяче и рекорд сборной.
Второй гол в матче позволил Роналду установить новый рекорд. Он стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира, обойдя Эйсебио. Для Роналду этот гол стал 10-м на мировых первенствах. Португалец также стал 16-м игроком на чемпионатах мира, достигшим отметку в 10 голов. Больше — у 9 игроков, лидирует в списке Месси (18), который забил 5 голов на этом турнире. Роналду также дошел до отметки в 975 голов в карьере, 145 из них — за сборную, 830 — на клубном уровне.
«Я очень рад, но для меня самое важное — это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали, — сказал Роналду, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола. — Команда выступила действительно хорошо и значительно улучшила свою игру. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя задача всегда — помочь национальной сборной достичь поставленных целей».
Футболисты сборных Португалии и Узбекистана после рекордов Роналду просто доигрывали матч. На 60-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил узбекистанский футболист Абдувохид Нематов. Окончательный счет на 87-й минуте установил Рафаэль Леау.
Сборная Португалии лидирует в группе К с 4 очками. Далее идут команды Колумбии (3 очка), ДР Конго (1) и Узбекистана (0). Колумбийцы и конголезцы проведут свой матч второго тура в ночь на 24 июня по московскому времени. В заключительном туре сборная Португалии сыграет с колумбийцами, команда Узбекистана встретится с конголезцами. Матчи пройдут в ночь на 28 июня.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии с декабря 2022 года, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд. В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а также восемь лучших коллективов, занявших третьи места. Турнир завершится 19 июля.