Эксперт Иши назвала признаки сезонной аллергии у домашних животных

Цветение растений способно вызывать у домашних животных сильный зуд и кожные высыпания из-за специфического распределения гистаминовых рецепторов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказала эксперт по уходу за животными Джин Иши.
Она отметила, что в отличие от людей, у которых аллергия чаще поражает дыхательные пути, у питомцев иммунная система реагирует на пыльцу именно через кожные покровы. Это приводит к развитию атопического дерматита, покраснениям и даже локальному выпадению шерсти на отдельных участках тела.
Одним из самых частых и игнорируемых симптомов сезонной аллергии является навязчивое вылизывание лап. Многие владельцы не придают этому значения, из-за чего животные долго остаются без лечения, что провоцирует прогрессирование кожных заболеваний и общее ухудшение состояния здоровья.
Для профилактики раздражений специалист рекомендует тщательно мыть лапы собакам после каждой прогулки и убирать уличную одежду в недоступные места. Также необходимо регулярно проводить сухую и влажную уборку в квартире, уделяя особое внимание зонам отдыха питомца, чтобы снизить концентрацию принесенных с улицы аллергенов.
Владельцам следует внимательно следить за изменениями в поведении и настроении своих любимцев, так как нервозность может сигнализировать о дискомфорте. Поскольку чихание у животных встречается редко, при появлении любых подозрительных симптомов нужно немедленно обратиться к ветеринару для исключения других заболеваний.
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