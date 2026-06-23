Эксперт Иши назвала признаки сезонной аллергии у домашних животных

Она отметила, что в отличие от людей, у которых аллергия чаще поражает дыхательные пути, у питомцев иммунная система реагирует на пыльцу именно через кожные покровы. Это приводит к развитию атопического дерматита, покраснениям и даже локальному выпадению шерсти на отдельных участках тела.