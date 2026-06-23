Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Иши назвала признаки сезонной аллергии у домашних животных

Эксперт Джин Иши заявила, что цветение может вызвать зуд у питомцев.

Источник: Аргументы и факты

Цветение растений способно вызывать у домашних животных сильный зуд и кожные высыпания из-за специфического распределения гистаминовых рецепторов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказала эксперт по уходу за животными Джин Иши.

Она отметила, что в отличие от людей, у которых аллергия чаще поражает дыхательные пути, у питомцев иммунная система реагирует на пыльцу именно через кожные покровы. Это приводит к развитию атопического дерматита, покраснениям и даже локальному выпадению шерсти на отдельных участках тела.

Одним из самых частых и игнорируемых симптомов сезонной аллергии является навязчивое вылизывание лап. Многие владельцы не придают этому значения, из-за чего животные долго остаются без лечения, что провоцирует прогрессирование кожных заболеваний и общее ухудшение состояния здоровья.

Для профилактики раздражений специалист рекомендует тщательно мыть лапы собакам после каждой прогулки и убирать уличную одежду в недоступные места. Также необходимо регулярно проводить сухую и влажную уборку в квартире, уделяя особое внимание зонам отдыха питомца, чтобы снизить концентрацию принесенных с улицы аллергенов.

Владельцам следует внимательно следить за изменениями в поведении и настроении своих любимцев, так как нервозность может сигнализировать о дискомфорте. Поскольку чихание у животных встречается редко, при появлении любых подозрительных симптомов нужно немедленно обратиться к ветеринару для исключения других заболеваний.

Ранее ветеринар Екатерина Смолицкая предупредила об опасности укусов комаров для питомцев.