В США построят полигоны, чтобы имитировать там конфликт на Украине: Пентагон дал месяц

«В ближайшие четыре-шесть недель армия планирует создать как минимум два внутренних полигона, имитирующих реалистичные условия на полях сражений в Украине», — говорится в сообщении.
Кроме того, Пентагон также изучает возможность обустройства зарубежного полигона для более масштабных испытаний, включая тестирование гиперзвукового оружия.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что из-за невыполнения США части своих обязательств мир на условиях Анкориджа недостижим.
В свою очередь российский президент Владимир Путин заверил, что в ходе спецоперации на Украине ВС РФ смогут «прийти, куда нужно».