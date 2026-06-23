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В США построят полигоны, чтобы имитировать там конфликт на Украине: Пентагон дал месяц

CBS: Пентагон хочет организовать полигоны для имитации конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон намерен оборудовать в США минимум две площадки для имитации условий конфликта на Украине, в том числе сценариев РЭБ. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на министра армии США Дэниела Дрисколла.

«В ближайшие четыре-шесть недель армия планирует создать как минимум два внутренних полигона, имитирующих реалистичные условия на полях сражений в Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон также изучает возможность обустройства зарубежного полигона для более масштабных испытаний, включая тестирование гиперзвукового оружия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что из-за невыполнения США части своих обязательств мир на условиях Анкориджа недостижим.

В свою очередь российский президент Владимир Путин заверил, что в ходе спецоперации на Украине ВС РФ смогут «прийти, куда нужно».

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