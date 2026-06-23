Ученые озадачены новыми данными о сигналах Земле от инопланетного разума

Ученые из американского Института SETI заявили, что человечество могло не обнаружить сигналы от гипотетических инопланетных цивилизаций из-за космической погоды вокруг их планет. Об этом пишет Live Science, материал перевел aif.ru.
Как отмечается, под космической погодой понимается совокупность условий в космической среде, которые определяются звездой. По словам ученых, среда может искажать мощность вероятных сигналов от инопланетян.
«В новом исследовании ученые обнаружили, что космическая погода, вызванная звездой планеты, может расширять диапазон гипотетических сигналов, рассеивая их мощность в более широком диапазоне частот и затрудняя обнаружение», — говорится в материале.
Концепция не дает полного ответа на парадокс Ферми — противоречие между высокой вероятностью существования внеземных цивилизаций и отсутствием следов того, что они есть. Однако исследование предоставляет потенциальное объяснение молчанию.
Ранее сообщалось, что ученые получили изображение «космического облака творения».