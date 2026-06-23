Роналду отказался отвечать на вопрос о Месси после матча чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не стал отвечать на вопрос об аргентинском форварде Лионеле Месси после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Узбекистана (5:0). Соответствующее видео на своей странице в соцсети Х опубликовал журналист Наваф Аль Тамими.