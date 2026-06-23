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Роналду отказался отвечать на вопрос о Месси после матча чемпионата мира

Ранее Месси опередил Клозе по количеству голов на мировых первенствах.

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не стал отвечать на вопрос об аргентинском форварде Лионеле Месси после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Узбекистана (5:0). Соответствующее видео на своей странице в соцсети Х опубликовал журналист Наваф Аль Тамими.

Роналду забил два мяча в ворота узбекистанской команды. Он стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах.

«Следующий вопрос», — сказал Роналду после упоминания Месси журналистом.

Ранее ТАСС сообщал, что Месси побил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. На счету аргентинца теперь 18 забитых мячей. На текущем турнире Месси отличился пять раз в двух встречах.