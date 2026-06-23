Аквапарк, где утонул трехлетний мальчик, оказался в процедуре банкротства

Кроме того, по состоянию на май 2026 года за компанией числилась задолженность по налогам и сборам в размере почти 1,9 млн рублей. Еще одним фактором риска в СПАРК названы многочисленные судебные споры. За время работы ООО «Ю-ПАРК» участвовало в 22 арбитражных делах, причем практически всегда выступало ответчиком. Общая сумма требований по завершенным делам превысила 15,7 млн рублей.