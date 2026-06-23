Психолог Зберовский заявил об опасности привычки подавлять эмоции

Привычка постоянно подавлять эмоции и терпеть неприятные ситуации может привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, включая инфаркты и инсульты. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал психолог Андрей Зберовский.
Эксперт пояснил, что при длительном сдерживании реакций организм нарушает естественную физиологическую систему выработки гормонов. Вместо быстрого адреналина начинает накапливаться кортизол, что часто провоцирует компульсивное переедание и другие деструктивные поведенческие паттерны.
Постоянная стратегия страдания и нежелание уходить от токсичного общения постепенно разрушают здоровье человека. Такое состояние чревато развитием гипертонии, неврозов, панических атак и тяжелых депрессивных расстройств, требующих длительного лечения.
Каждому индивиду необходимо найти свой личный баланс терпения, который не будет наносить ущерб организму. Если норма выносливости становится чрезмерно высокой и человек проводит большую часть жизни в состоянии внутреннего напряжения, это неизбежно ведет к разрушению как психики, так и физического здоровья.
Для эффективного снятия стресса и безопасного выброса накопленной энергии психолог рекомендует заниматься активными видами спорта. Интенсивные физические нагрузки помогают отпустить негативную ситуацию и восстановить эмоциональное равновесие без вреда для организма.
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