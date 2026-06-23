Психолог Зберовский заявил об опасности привычки подавлять эмоции

Каждому индивиду необходимо найти свой личный баланс терпения, который не будет наносить ущерб организму. Если норма выносливости становится чрезмерно высокой и человек проводит большую часть жизни в состоянии внутреннего напряжения, это неизбежно ведет к разрушению как психики, так и физического здоровья.