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Автоэксперт Ерицян объяснил, почему летом машина чаще ломается

Автоэксперт Ашот Ерицян заявил, что жара негативно влияет на двигатель и аккумулятор машины.

Источник: Аргументы и факты

Автомобили сталкиваются с повышенными нагрузками в летний период из-за жары, пробок и интенсивной эксплуатации во время путешествий. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Ашот Ерицян.

Высокая температура воздуха негативно влияет на систему охлаждения, двигатель, аккумулятор и шины, заставляя даже исправные машины работать в напряженном режиме. Наиболее частыми проблемами становятся перегрев мотора, износ резины, сбои в работе кондиционера и неисправности тормозной системы.

Жара быстро выявляет слабые места транспортного средства, такие как изношенные патрубки или загрязненный радиатор. Без своевременной диагностики даже небольшие неполадки могут привести к серьезным поломкам и значительным финансовым затратам для владельца.

Эксперт настоятельно рекомендует проводить профилактическое обслуживание перед началом сезона для обнаружения потенциальных угроз. Особое внимание следует уделить проверке уровня технических жидкостей и чистоте радиатора, что позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Комплексная подготовка всех ключевых узлов автомобиля снижает риски отказов и делает эксплуатацию более надежной. Регулярный контроль состояния шин и тормозов обеспечивает безопасность водителя и пассажиров даже в условиях экстремально высоких температур.

Ранее эксперты назвали способы продлить работоспособность кондиционера в машине.