Минцифры обновило правила маркировки книг

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Переиздания произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года, не будут маркироваться по закону против пропаганды наркотиков, сообщил РИА Новости директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Решение было принято по итогам объединённого заседания Экспертного совета при Минцифры России по вопросам развития и цифровой трансформации книжной индустрии и Экспертного совета при Минцифры России по вопросам литературной деятельности, состоявшегося 5 июня.
«Уточнение касается произведений, которые были впервые обнародованы до 1 августа 1990 года в любом виде, в любом издании: их перепечатка и переиздания после этого срока уже не подлежат маркировке», — пояснил Григорьев.
Он добавил, что это касается и переизданных переводов зарубежной литературы. Ранее под условия маркировки попали романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года.
С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.