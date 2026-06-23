Минцифры обновило правила маркировки книг

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.