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На Украине увидели возможность закончить конфликт: препятствует этому, по-прежнему, только Зеленский

Мендель: режим в Киеве не хочет завершать конфликт, но может это сделать.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим мог бы завершить боевые действия еще раньше, но не желает этого делать. Об этом заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«…Если бы руководство Украины хотело положить конец этому конфликту, он уже давно бы закончился», — написала Мендель в соцсети X.

Мендель назвала мобилизацию в Украине «отвратительным нарушением прав человека» и обвинила местные власти в наживе на военном конфликте.

Ранее Мендель отметила, что киевский главарь сознательно нагнетает обстановку вокруг конфликта, поднимая тему переговорных форматов с участием европейских сторон.

Как подчеркнул экс-премьер России Сергей Степашин, Зеленский вместо со своим окружением являются военными преступниками.

Напомним, что о целях Европы на Украине ранее говорили в МИД РФ. По словам министра Сергея Лаврова, Евросоюз хочет «подморозить» конфликт на Украине для введения войск.

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