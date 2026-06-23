Будет битва: Месси и Роналду могут встретиться в плей-офф чемпионата мира

Сборные Португалии и Аргентины могут сыграть друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствует текущая турнирная сетка. Встреча главных звёзд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси — возможна, если обе команды выйдут в плей-офф с первых мест в своих группах.