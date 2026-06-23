Россиянам рассказали, почему терпеть обиды вредно для здоровья

«Когда мы все время не даем реакции, то есть терпим длительное время, в организме нарушается стандартная физиологическая система. Вместо адреналина, гормона быстрого действия, вырабатывается кортизол, который при частом накоплении формирует такую особенность, как заедание», — сказал эксперт.