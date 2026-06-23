Исследование показало, какую семью россиянки считают идеальной

«Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. 58% считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, а еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. Только 11% признают идеальной семью с одним ребенком, а доля женщин, высказавшихся за семью без детей, крайне низка — меньше 4%», — следует из результатов исследования.