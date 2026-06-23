Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве почти в 500 домах в рамках капремонта заменят системы электроснабжения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменят в этом году системы электроснабжения почти в 500 многоквартирных домах в рамках программы капремонта. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тыс. домов общей площадью свыше 330 млн кв м. За время реализации программы с 2015 года в более чем 8,3 тыс. жилых домов обновили системы электроснабжения, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году такие работы выполним почти в 500 домах», — сказал заммэра, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Он уточнил, что в рамках капремонта прокладываются новые кабель-каналы, оборудуются лотки на чердаках и в подвалах, протягиваются силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам.

«Устанавливаются энергосберегающие светильники с датчиками движения, меняются выключатели в технических помещениях и местах общего пользования. Расположенные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу инженерных систем, подлежат обязательной замене», — заверил Бирюков.

Глава комплекса добавил, что в каждом многоквартирном доме обязательно оборудуется аварийная группа освещения, которая продолжает функционировать, даже если весь дом обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу примерно шесть часов.