В Москве почти в 500 домах в рамках капремонта заменят системы электроснабжения

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тыс. домов общей площадью свыше 330 млн кв м. За время реализации программы с 2015 года в более чем 8,3 тыс. жилых домов обновили системы электроснабжения, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году такие работы выполним почти в 500 домах», — сказал заммэра, слова которого приводит пресс-служба комплекса.
Он уточнил, что в рамках капремонта прокладываются новые кабель-каналы, оборудуются лотки на чердаках и в подвалах, протягиваются силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам.
«Устанавливаются энергосберегающие светильники с датчиками движения, меняются выключатели в технических помещениях и местах общего пользования. Расположенные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу инженерных систем, подлежат обязательной замене», — заверил Бирюков.
Глава комплекса добавил, что в каждом многоквартирном доме обязательно оборудуется аварийная группа освещения, которая продолжает функционировать, даже если весь дом обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу примерно шесть часов.