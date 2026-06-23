В Москве почти в 500 домах в рамках капремонта заменят системы электроснабжения

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тыс. домов общей площадью свыше 330 млн кв м. За время реализации программы с 2015 года в более чем 8,3 тыс. жилых домов обновили системы электроснабжения, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году такие работы выполним почти в 500 домах», — сказал заммэра, слова которого приводит пресс-служба комплекса.