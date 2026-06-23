Аномальная жара во Франции добралась до «Диснейленда»: закрыт ряд аттракционов

Из-за экстремальной жары во многих регионах Франции парк «Диснейленд» в Париже временно остановил работу части аттракционов. Об этом сообщила Le Figaro в понедельник, 22 июня.
При этом названия закрытых аттракционов не уточняются, но ограничения коснулись в первую очередь тех, где посетители подолгу находятся на солнце или в очередях под открытым небом.
Также изменена программа дневных и ночных уличных представлений ради безопасности артистов и зрителей. В связи с опасностью возгораний власти департамента запретили пиротехнику.
Аномальная жара установилась во Франции с 17 июня. С 21 июня в нескольких департаментах действует красный, максимальный уровень погодной тревоги.
По данным Reuters, за двое суток аномальной жары умерли 18 человек, включая двоих детей. В некоторых районах страны 22 июня температура достигала 40 и выше.