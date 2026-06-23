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В Судостроительном переулке машина сбила самокат: пассажирка сама поехала к медикам

За рулём устройства был 17-летний парень.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на перекрёстке в Судостроительном переулке Nissan сбил двух человек на электросамокате. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.

Авария произошла около 9:15 в районе дома № 1. По предварительным данным, устройством управлял 17-летний парень, вместе с ним ехала девушка на год старше. После столкновения с легковушкой пассажирка получила травмы и самостоятельно обратилась за медпомощью. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

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