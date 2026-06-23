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Стекло-антишпион опасно для глаз и может вызывать головную боль

Врачи рекомендуют поменять его на обычное.

Пользователей смартфонов предупредили о возможных рисках использования стекла-антишпиона. Врачи поясняют, что такие защитные покрытия могут влиять на зрительную нагрузку и самочувствие при длительном использовании телефона.

По словам врача-невролога Рустема Гайфутдинова, стекла с эффектом ограничения обзора могут перегружать глазные мышцы. При изменении угла зрения свойства покрытия меняются, из-за чего в мозг поступает искаженный зрительный сигнал. Также из-за микродвижений рук изображение может становиться менее четким, а глазам приходится постоянно наводить резкость. Это приводит к дополнительному напряжению.

«Когда угол наклона глаза меняется, свойства стекла работают иначе — подавляют определенные световые лучи, из-за чего в мозг поступает немного искаженный сигнал», — пояснил врач в беседе с Life. Он добавил, что напряжение может распространяться и на мышцы шеи, что иногда приводит к головной боли и головокружению.

Специалист советует делать перерывы при использовании смартфона: каждые 20 минут отвлекаться на 20 секунд и смотреть на объект на расстоянии не менее 6 метров. Это помогает снизить нагрузку на глаза и уменьшить риск переутомления при длительной работе с экраном.

Ранее сообщалось, что МРТ можно будет пройти без направления врача.