Стекло-антишпион опасно для глаз и может вызывать головную боль

«Когда угол наклона глаза меняется, свойства стекла работают иначе — подавляют определенные световые лучи, из-за чего в мозг поступает немного искаженный сигнал», — пояснил врач в беседе с Life. Он добавил, что напряжение может распространяться и на мышцы шеи, что иногда приводит к головной боли и головокружению.