Стекло-антишпион опасно для глаз и может вызывать головную боль

Пользователей смартфонов предупредили о возможных рисках использования стекла-антишпиона. Врачи поясняют, что такие защитные покрытия могут влиять на зрительную нагрузку и самочувствие при длительном использовании телефона.
По словам врача-невролога Рустема Гайфутдинова, стекла с эффектом ограничения обзора могут перегружать глазные мышцы. При изменении угла зрения свойства покрытия меняются, из-за чего в мозг поступает искаженный зрительный сигнал. Также из-за микродвижений рук изображение может становиться менее четким, а глазам приходится постоянно наводить резкость. Это приводит к дополнительному напряжению.
«Когда угол наклона глаза меняется, свойства стекла работают иначе — подавляют определенные световые лучи, из-за чего в мозг поступает немного искаженный сигнал», — пояснил врач в беседе с Life. Он добавил, что напряжение может распространяться и на мышцы шеи, что иногда приводит к головной боли и головокружению.
Специалист советует делать перерывы при использовании смартфона: каждые 20 минут отвлекаться на 20 секунд и смотреть на объект на расстоянии не менее 6 метров. Это помогает снизить нагрузку на глаза и уменьшить риск переутомления при длительной работе с экраном.
Ранее сообщалось, что МРТ можно будет пройти без направления врача.