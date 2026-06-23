Глава ФИФА Инфантино вручит кубок победителю ЧМ-2026 вместе с Трампом

По словам Инфантино, 19 июля он намерен посетить решающий матч турнира вместе с американским лидером. После окончания встречи они поднимутся на сцену для вручения главного трофея сборной, которая выиграет мировое первенство.
Решающая игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) на MetLife Stadium.
Ранее политолог заявил, что Трамп вернётся к теме конфликта на Украине после завершения чемпионата мира. По словам эксперта, в период мундиаля не стоит ждать прямых переговоров по этому вопросу.
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