Киселев рассказал о внутренней силе Левитана

«Мне повезло, я видел Левитана живым. На Пятницкой, 25, в Гостелерадио СССР размещалась крупнейшая радиостанция мира “Московское радио”, вещавшая — суммарно — порядка 300 часов в сутки на 72 языках. Я вел программу на норвежском. Тогда в состав Гостелерадио входили и ТВ, и радио, и иновещание на зарубежные страны. И там работал Левитан», — сказал Киселев.