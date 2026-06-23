Киселев рассказал о внутренней силе Левитана

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советский диктор Юрий Левитан обладал благородством и уверенностью, осознавая свою миссию, и действительно был символическим голосом страны, рассказал директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в интервью «Российской газете», приуроченному к 85-летию Совинформбюро.
Медиагруппа «Россия сегодня» 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
«Мне повезло, я видел Левитана живым. На Пятницкой, 25, в Гостелерадио СССР размещалась крупнейшая радиостанция мира “Московское радио”, вещавшая — суммарно — порядка 300 часов в сутки на 72 языках. Я вел программу на норвежском. Тогда в состав Гостелерадио входили и ТВ, и радио, и иновещание на зарубежные страны. И там работал Левитан», — сказал Киселев.
Киселев работал тогда младшим редактором и встречал Левитана на работе в столовой. «Конечно, между нами была дистанция огромного размера. Но тем не менее образ его очень запечатлился. Было понятно, какая это глыба», — пояснил Киселев.
«Он был человеком невысокого роста, я бы сказал — “компактного телосложения”, худой, но в нем были благородство и уверенность. Явно от внутренней силы и осознания своей миссии. Он действительно был символическим голосом страны», — рассказал гендиректор.
Сейчас на Пятницкой, 25 установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь работал “голос Победы” Левитан». На углу здания стоит бюст диктора, а рядом — репродуктор той же формы, что и в военное время, — из него круглосуточно раздается голос Левитана.
«Пятницкая, 25 уже стала из-за этого своеобразной московской достопримечательностью: туда водят экскурсии, люди фотографируются на фоне памятника и, в общем, рады, что видят и слышат Левитана», — заключил Киселев.