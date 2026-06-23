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Химик Дорохов объяснил, кому стоит осторожно использовать влажные салфетки

Химик Андрей Дорохов заявил, что некоторые компоненты салфеток могут вызвать сухость и раздражение.

Источник: Аргументы и факты

Влажные салфетки могут вызывать раздражение кожи и аллергические реакции из-за содержания агрессивных химических компонентов в составе пропитки. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Химик предупредил об опасности лаурилсульфата натрия и лауретсульфата натрия, которые часто вызывают сухость и ощущение стянутости. Регулярное использование средств со спиртом также ослабляет защитный липидный слой эпидермиса и усиливает раздражение.

Повышенный риск нежелательных реакций связан с определенными консервантами вроде диазолидинил-мочевины и сильными многокомпонентными отдушками. Даже небольшое количество ароматизаторов способно спровоцировать зуд или покраснение у людей со склонностью к дерматиту.

Для ежедневного ухода эксперт рекомендует выбирать продукцию с мягкими поверхностно-активными веществами и нейтральным уровнем pH. Детская кожа требует особого внимания из-за слабого защитного барьера, поэтому для малышей подходят только гипоаллергенные варианты без спирта.

При покупке товаров для новорожденных необходимо проверять наличие дерматологического и педиатрического контроля. Безопасные салфетки должны содержать минимальное количество ароматизаторов и щадящие консерванты для предотвращения дискомфорта.

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