Календарь на 24 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

24 июня в России вспоминают первый Парад Победы, в мире чествуют женщин-дипломатов, а в Чувашии отмечают День республики. В Шотландии в этот день празднуют годовщину победы над английским войском в битве при Баннокберне. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 24 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».