Женщину в Нигерии сожгли заживо из-за слухов о похищении детей

Толпа несовершеннолетних в Нигерии сожгла заживо женщину из-за слухов о ее причастности к похищению детей. Об этой трагедии рассказали в издании Daily Trust.
Мать двоих детей шла на исламскую лекцию в районе Марабан-Джос штата Кадуна, когда подверглась нападению. Сотрудники полиции смогли вмешаться и оперативно доставить ее в участок.
Спустя несколько часов ситуация вышла из-под контроля — сотни агрессивных людей окружили здание. Им удалось прорваться внутрь, силой вытащить задержанную на улицу и сжечь заживо.
В попытке разогнать толпу сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы, в результате чего один человек получил ранение.
Правоохранители охарактеризовали данный инцидент как «варварское преступление и дерзкий вызов верховенству закона». Поиск причастных к расправе лиц продолжается.
Власти обратились к гражданам с настоятельным призывом сохранять спокойствие, не поддаваться панике, вызванной слухами о похищениях.
До этого в провинции Восточный Кейп, ЮАР, нашли останки 75-летней Нокхансалы Сидики, обвиненной в колдовстве. Правоохранители выяснили, что к убийству женщины причастны ее родственники.