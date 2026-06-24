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Женщину в Нигерии сожгли заживо из-за слухов о похищении детей

Толпа несовершеннолетних в Нигерии сожгла заживо женщину из-за слухов о ее причастности к похищению детей. Об этой трагедии рассказали в издании Daily Trust.

Толпа несовершеннолетних в Нигерии сожгла заживо женщину из-за слухов о ее причастности к похищению детей. Об этой трагедии рассказали в издании Daily Trust.

Мать двоих детей шла на исламскую лекцию в районе Марабан-Джос штата Кадуна, когда подверглась нападению. Сотрудники полиции смогли вмешаться и оперативно доставить ее в участок.

Спустя несколько часов ситуация вышла из-под контроля — сотни агрессивных людей окружили здание. Им удалось прорваться внутрь, силой вытащить задержанную на улицу и сжечь заживо.

В попытке разогнать толпу сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы, в результате чего один человек получил ранение.

Правоохранители охарактеризовали данный инцидент как «варварское преступление и дерзкий вызов верховенству закона». Поиск причастных к расправе лиц продолжается.

Власти обратились к гражданам с настоятельным призывом сохранять спокойствие, не поддаваться панике, вызванной слухами о похищениях.

До этого в провинции Восточный Кейп, ЮАР, нашли останки 75-летней Нокхансалы Сидики, обвиненной в колдовстве. Правоохранители выяснили, что к убийству женщины причастны ее родственники.