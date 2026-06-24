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В МИД Украины признали скандальную натуру Зеленского: вот истинная причина, по которой он не едет в Гданьск

МИД Украины: Зеленский не едет на конференцию в Польшу, чтобы не было скандалов.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский не поедет на конференцию в Польшу по восстановлению Украины, чтобы избежать «политизации и скандалов» во время мероприятия. Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Конференция запланирована на 25−26 июня в Гданьске.

«…Решение направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических, правильных рамках, без лишней политизации и без скандалов», — сказал Тихий.

Премьер Украины Юлия Свириденко ранее подтвердила, что именно она будет главой украинской делегации в Гданьске, а не Зеленский.

При этом польский глава Дональд Туск отметил, что «не разочарован», и без президента Украины конференция пройдет эффективнее.

Тем временем бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил мэра Киева Виталия Кличко в двойных стандартах, напомнив о его сыновьях в Лондоне.

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