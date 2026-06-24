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Россиянам напомнили о штрафах за хранение топлива

Юрист Багян: хранение бензина в гараже грозит штрафом.

Источник: Комсомольская правда

За хранение бензина в гараже владельцу может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил юрист Сергей Багян.

Он напомнил, что правилам противопожарного режима запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, в том числе бензин, ацетон, иные органические растворители, а также баллоны с горючими газами в гаражах.

Специалист отметил, что за несоблюдение противопожарных требований физические лица могут быть оштрафованы от пяти до 15 тысяч рублей, а юрлица — от 150 до 300 тысяч рублей.

360.ru напомнил, что использование открытого огня на дачных участках регулируется Правилами противопожарного режима. Нарушение установленных требований может привести к штрафам. Граждан могут наказать — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.