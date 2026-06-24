Россиянам напомнили о штрафах за хранение топлива

360.ru напомнил, что использование открытого огня на дачных участках регулируется Правилами противопожарного режима. Нарушение установленных требований может привести к штрафам. Граждан могут наказать — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.